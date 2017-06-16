Bekirpaşa’da binlerce kişi birlikte oruç açtı

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın ev sahipliğinde Mevlana Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen iftar yemeğine, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Demirtaş, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarlarıyla her yaştan 2 binden fazla vatandaş katıldı. Başkan Doğan, iftar öncesi bütün masaları tek tek dolaşıp vatandaşlarla sohbet edip hayırlı Ramazanlar dileğinde bulundu.

Ezanın okunmasıyla birlikte binlerce kişi hep birlikte oruçlarını açtılar. Başkan Doğan iftar sonrası yaptığı konuşmada, “Yine hep birlikte Ramazanın coşkusunu yaşayıp, aynı ekmeği paylaşıp oruç açıyoruz. Bu güzel tablo birliğimizin beraberliğimizin tablosudur. Allah, bu güzel tabloların oluşmasına, huzurlu şekilde iftar yapmamıza, ezanlarımızın okunmasına, bayrağımızın dalgalanmasına vesile olan şehitlerimizden, gazilerimizden razı olsun. Bayrağımız, vatanımız, değerlerimiz için yurt içi ve yurt dışında mücadele veren başta Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, polisimize, askerimize olmak üzere herkesin Allah yar ve yardımcı olsun” dedi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Doğan, “Bizlere düşen en önemli görev birliğimizi beraberliğimizi korumak, devam ettirmektir. İç ve dış düşmanlara karşı omuz omuza, kol kola birlikteliğimizi sürdürmeliyiz. İşimizi daha iyi yapmak, çocuğumuzu daha iyi yetiştirmek, şehrimize, ülkemize daha çok hizmet etmek, yarınlarda bütün değerlerimizi güvenli bir şekilde yavrularımıza teslim etmek zorundayız. Bu topraklar, kolay vatan olmadı. Anadolu coğrafyasında, Türk milleti, sadece kendisi için değil, bütün İslam için, tüm dünya mazlumları için de her zaman koruyucu kollayıcı, kanat gerici oldu, olmaya da devam edecek. O yüzden bizim sorumluluğumuz çok daha büyük. Milletimizin kuruşunu ziyan etmeden, gece gündüz çalışarak daha iyisini yapacağız” şeklinde düşüncelerini ifade etti.

Başkan Doğan yapılan hizmetlere de değinerek, “Bugün mahallelerimiz, şehrimiz dünden daha iyi, yarın daha da iyi olacak. Muhtarlarımızla, meclis üyelerimizle birlikte el ele, omuz omuza daha güzel işleri yapmaya devam edeceğiz. Bölge hastanemizin yapımı devam ediyor. Cephanelik bölgesinde, Türkiye’de ilk olacak deprem eğitim merkezi ve müzesi yapılıyor. Gençlik merkezimiz burada birkaç ay içerisinde gençlerimizin hizmetinde olacak. Eksiklerimiz var, onları da daha çok çalışıp gidereceğiz. Sizlerden Allah razı olsun. Sizlerin varlığı ile bizler çalışıyoruz. Sizlerin dualarıyla mücadele edebiliyoruz. Sizler bizim arkamızda durdukça, bizler, sizlere hizmet etmekten onur duyacağız” şeklinde konuştu.