Bekirpaşa’ya 13 kilometre içme suyu hattı yapılacak

Bekirdere, Mehmet Ali Paşa ve Tavşantepe Mahallelerindeki çalışmada, 17 kilometre kanalizasyon hattı, 13 kilometre içme suyu hattı ve 8 kilometre de yağmur suyu hattı yapılacak. Konuyla ilgili olarak İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde toplantı yapıldı. Toplantıya İzmit Belediyesi yetkililerinin yanı sıra konuyla bağlantılı şirketlerden de ilgililer katıldı. Yetkililer, toplantıda bayram sonrası başlaması planlanan geniş kapsamlı alt yapı çalışması için alınması gereken önlem ve tedbirlerin görüşüldüğünü söylediler.