Belediye başkanları oylarını kullandı

Kocaeli’de Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları sabah saatlerinde oylarını kullandılar. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Dilovası Belediye Başkanı ali Toltar, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker erken saatlerde oy verme işlemlerini gerçekleştirdiler. Başkanlar, kullandıkları oyların ardından seçimin hayırlı olması dileklerinde bulundular.