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02 Mayıs 2018 10:23

Belediye binalarında asansör ve jeneratör bakımı yapıldı

İzmit Belediyesi’ne bağlı hizmet veren binalarda jeneratör ve asansör bakımı yapıldı.

Belediye binalarında asansör ve jeneratör bakımı yapıldı

02 Mayıs 2018 10:23


İzmit Belediyesi’nin hizmet binalarındaki jeneratör ve asansörler bakımdan geçirildi. Belediyenin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan bakım çalışması ile asansör ve jeneratörlerin sorunsuz şekilde çalışması sağlandı.


Belediye hizmet binalarındaki jeneratör ve asansörlerin belirli aralıklarla bakım ve onarımının yapıldığını belirten yetkililer, “Yaz aylarıyla birlikte elektrik tüketiminin artmasından kaynaklı kesintiler olabiliyor. Bu durumlarda belediye hizmet binalarımızdaki hizmetlerin durmaması için jeneratörlerin sağlam ve çalışır durumda olması gerekiyor. Ayrıca özellikle Belsa’daki asansörleri de sık sık kontrol ediyoruz. Yapılan son kontrol ile asansörlerin tamamı elden geçirildi sesli uyarı sistemleri konuldu. Sesli uyarı sistemi sayesinde engelli vatandaşlarımız yardıma ihtiyaç duymadan asansörleri rahatlıkla kullanabilmektedir” dedi.




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