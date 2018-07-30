Belediye binasına önünde silahla havaya ateş açan şahıs korkuttu

Polisin ikna ettiği şahıs, haksızlığa uğradığı için kendini kaybettiğini dile getirdi.

Olay, saat 09.30’da 4 Temmuz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan yeni belediye binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet B., isimli şahıs, Karamüsel Belediye binası önündeki yer altı otoparkı asansör girişinin üzerine çıktı. Yanında taşıdığı silahını çıkaran şahıs, havaya ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri elinde silah ile havaya ateş eden şahsı çıktığı yerden indirmeye çalıştı. Polisin yaklaşık 2 saatlik ikna çalışmaları sonucunda ikna olan Mehmet B. adlı şahıs, silahını teslim ettikten sonra polis ekiplerine teslim oldu. Belediye ile yaşadığı bir sıkıntı nedeni ile buraya çıktığını söyleyen Mehmet B., “Kimseye zarar vermek gibi bir niyetim yok, sadece haksızlığa uğradığım için kendimi kaybettim” dedi.

Konu ile ilgili bilgi veren Mehmet B.’nin yakını Taner B. ise yaşanan olay sonrası çok şaşırdıklarını ifade etti. Mehmet B.’nin olayı gerçekleştirmesinin ailevi bir mesele olduğunu belirten Taner B., şahsın Karamürsel Belediyesi ile ilgili bir sorunu olmadığını dile getirdi. Polis tarafından gözaltına alınan Mehmet B., Karamürsel Devlet Hastanesi’nde yapılacan kontrol sonrası Karamürsel emniyet müdürlüğüne götürüldü.