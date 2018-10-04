Belediye Konservatuvarı'ndan üniversite sıralarına

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda eğitim gören 10 öğrenci, özel yetenek sınavlarında başarı sağlayarak Güzel Sanatlar Fakülteleri'ne yerleşmeye hak kazandı.

1989 yılından bu yana konservatuvar eğitimi veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde eğitim alan öğrenciler, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerini ve Devlet Konservatuvarlarını kazandı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda aldıkları eğitimle yetenek sınavında başarılı olan ve en prestijli üniversitelerini kazanan öğrenciler iyi birer sanatçı olma yolunda ilerlemeye devam edecek. Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nda bu yıl yapılan yetenek sınavına 850 kişi başvurdu, bunlardan 240'ı eğitim almaya hak kazandı. Geçtiğimiz yıllardan eğitimlerine devam edenlerle birlikte konservatuvarda 543 öğrenci eğitim alıyor. 24 Eylül tarihinde Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nda 2018-2019 eğitim dönemine başlayan öğrenciler, Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musikisi, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Bale bölümlerinden verilen eğitimlerle yeteneklerini geliştiriyor.