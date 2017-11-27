Belediye önüne asılan pankart polisi alarma geçirdi

Edinilen bilgilere göre henüz kimliği öğrenilemeyen 4 kişi Kocaeli Büyükşehir Belediye binasının önüne geldi. Şahıslar yanlarında getirdiği bir afişi belediyenin girişinde bulunan duvara asarak olay yerinden uzaklaştı. Belediye güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler belediye önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis ekiplerinin belediyenin giriş kapısında bulunan güvenlik kameralarını incelemesinin ardından şahısların kimlikleri tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen şahısların daha öncede benzer suçları işledikleri öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinden uzaklaşan 4 şüpheli bulmak için çalışma başlattı.