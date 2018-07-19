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19 Temmuz 2018 10:10

Belediye Personeline Cinsiyet Eşitliği Eğitimi

Kocaeli’nin İzmit ilçe Belediyesi’nde özellikle sahada çalışan personele yönelik olarak toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri veriliyor.

Belediye Personeline Cinsiyet Eşitliği Eğitimi

19 Temmuz 2018 10:10


Zabıta, Süper Hizmet Masası, Temizlik İşleri, Sosyal Destek Hizmetleri, Ulaşım, Park ve Bahçeler müdürlüklerinde çalışanlara yönelik eğitim Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Birimi’nde görevli Uzman Sosyal Çalışmacı Yasemin Gözkonan Kahveci tarafından verildi. Eğitimde toplumsal cinsiyetin tanımı, eşitliğin ailede ve çocukluktan başladığı, ülkemizdeki kadın ve erkek iş gücüne katılım durumu, kadına yönelik şiddet, şiddet türleri, şiddetle mücadele gibi konular ele alındı. Yetkililer, söz konusu eğitimin şimdiye kadar dört kez yapıldığını ve 4153 belediye personelinin katıldığını, eğitimlerin bundan sonra da devam edeceğini söylediler.


İztim’de resmi açılış var


İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın vizyon projelerinden olan istihdam merkezinin resmi açılışı 20 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek.


İşverenlerle iş arayanların buluşma noktası olacak ve kısa adı İZTİM olan İzmit İstihdam Merkezi’nin Cuma günü saat 11.00 deki açılışında Başkan Doğan, proje hakkında detaylı bilgi de verecek. Cumhuriyet Çocuk Parkı’ndaki Sanat Galerisi yanındaki İZTİM’de 4 kişinin görev yapacağı ve özellikle iş arayanlara destek olacakları kaydedildi.




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