Belediye Personeline iş sağlığı ve güvenliği semineri

KOCAELİ(İHA) – Başiskele Belediyesi personellerine ‘İş Sağlığı ve İş Güvenliği' üzerine eğitim semineri verdi.

Başiskele Belediyesi, iş güvenliği konularında da personelini bilinçlendirdi. Hizmet binası meclis salonunda başlayan seminerlere belediye çalışanları yoğun ilgi gösterdi. İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nün koordine ettiği seminerde iş sağlığı konularında meslek hastalıklarının sebepleri, ilk yardım ve tütün ürünlerinin zararları anlatıldı. Eğitim seminerinde çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş yeri temizliği ve düzeni, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, yangın ve yangından korunma, ekranlı araçlarla çalışma, elektrik tehlikeleri riskleri ve önlemleri gibi konular hakkında personele bilgiler verildi. Eğitim seminerlerinin haftada bir gün olacak şekilde Kasım ayı sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.