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17 Ağustos 2018 15:14

Belediyeden bin 166 çocuğa bayram çeki

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destekler devam ediyor.

Belediyeden bin 166 çocuğa bayram çeki

17 Ağustos 2018 15:14


İzmit Belediyesi’nin İzmit Kart hizmetinden yararlanan 0 – 14 yaş aralığında çocukları bulunan 567 ailenin bin 166 çocuğu için Kurban Bayramı dolayısıyla 100 TL değerinde giyim hediye çekleri hazırlandı. Hediye çekleri hak sahiplerine imza karşılığı teslim edildi. Dağıtımı yapılan çekler 7 Eylül tarihine kadar kullanılabilecek.


Giyim çeklerinden yararlanabilmek için İzmit Kart sahibi olmak gerekiyor. İzmit Kart başvurusunda bulunmak için İzmit İlçe sınırlarında yaşayan vatandaşların muhtardan alınacak fakirlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopileri, ilçe nüfus müdürlüğünden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği ile İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurması gerekiyor.




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