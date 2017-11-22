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22 Kasım 2017 13:22

Belediyeden saat 02.00’de çorba denetimi

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi’nin şehrin 7 ayrı noktasında bulunan çorba çeşmelerine çorba temin eden firmanın imalathanesi sık sık denetleniyor.

Belediyeden saat 02.00’de çorba denetimi

22 Kasım 2017 13:22


Günde ortalama 7 bin kişinin ücretsiz olarak çorba içtiği çeşmelere çorba temin eden firmanın Körfez ilçesindeki imalathanesinde İzmit Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğü, Körfez Belediyesi Zabıtası ile Körfez Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri gece saat 02.00’ de denetim yaptılar. Yapılan denetimde her hangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı açıklanırken, bu tür denetimlerin sık sık yapıldığı kaydedildi. İzmit Belediyesi yetkilileri, 5 yılı aşkın zamandır faaliyette olan ve şimdiye kadar 6,5 milyondan fazla kişinin yararlandığı çorba çeşmelerinde hijyen ve temizliğe büyük önem verildiğini belirterek, “Şimdiye kadar çorba imalathanelerinde yaptığımız denetimlerde hiçbir olumsuzluğa rastlanılmaması bizleri mutlu etmiştir. Vatandaşlar, çorba çeşmelerinden gönül rahatlığı içinde çorba içebilirler” dediler.




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