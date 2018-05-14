Belediyeler Birliği, Gebze’de bir araya geldi

Belediyeler Birliği’nin encümen toplantısı Eskihisar’da gerçekleştirildi. Birlik üyesi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in ev sahipliğinde düzenlenen encümen toplantısına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin katıldı. Toplantının ardından ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, konuk başkanları, Eskihisar’daki Macera ve Aksiyon Parkını gezdirdi. Konuk belediye başkanları Eskihisar Macera ve Aksiyon Parkını çok beğendi. Dağ Kızağını da test eden konuk başkanlar, hayata geçirdiği Macera ve Aksiyon Parkı için Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i tebrik etti. Macera ve Aksiyon Parkı’nı inceleyen başkanlar daha sonra Eskihisar sahilinde yürüyüş yaptı, Gebzelilerle sohbet etti. Osman Hamdi Bey Müzesini de ziyaret eden başkanlar, Gebze Belediyesi tarafından restore edilen koruyu da gezdi.