Diğer
Kategoriler
26 Aralık 2017 12:53

Belsa’da sağlıklı beslenme ve spor semineri

İzmit Belediyesi’nin spor salonlarından yararlananlara yönelik bilgilendirme seminerleri düzenleniyor.

Belsa’da sağlıklı beslenme ve spor semineri

26 Aralık 2017 12:53


Belsa 9. kattaki spor salonlarına giden kursiyerlere yönelik sağlıklı beslenme ve spor konulu seminer uzman diyetisyen Şükran Abuşka Gül tarafından verildi. Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev’in de takip ettiği seminerde bilinçli spor yapmak ve sağlıklı beslenme konusunda katılımcılara bilgi verildi. Belediye Başkan Yardımcısı Örgev, “Her işin bilinçli yapılması gibi sporu ve beslenmeyi de bilinçli yapmak gerekir. Sağlıklı birey olmak çok daha önemli. Bizler sağlıklı olursak çocuklarımız da ülkemiz de sağlıklı olur” şeklinde konuştu.


Seminer sonunda Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev, diyetisyen Şükran Abuşka Gül’e çiçek vererek teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
14
°
C
  • Salı
    14°C
  • Çarşamba
    16°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç