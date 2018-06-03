Bereket ayında da Başiskele tek yürek

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın 2009 yılından bu zaman geleneksel hale getirdiği ve değim yerindeyse namı Başiskele sınırlarını aşan Geleneksel Ramazan Etkinlikleri bu yıl 9. Kez düzenleniyor. Her yıl, bir önceki yıla göre katılımın giderek arttığı iftar programlarında bu yıl günde 5 bin kişi iftar yapıyor. Her sene Başiskele Belediyesi’nin organizasyonu ve Başiskele’de faaliyet gösteren işletmelerin katkılarıyla düzenlenen iftar yemekleri sonrasında sohbet, Kur’an-ı Kerim Tilavetleri, İlahiler ve çocuklar için programlar düzenleniyor.

Hafta içi her akşam düzenlenen iftar yemeklerinden bir yenisi Çamlıca Eğitim ve Yardım Vakfı tarafından verildi. 2 gün verilen iftar yemeğinin birinci gününde Cahit Nazlı semazenler eşliğinde ilahi eserlerini seslendirdi. İkinci gününde ise Ali Öztürk ve Habib Deveci sahne aldı.