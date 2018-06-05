Beş Divanlı Rıza Bey Konağı yükseliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Derince İlçesi, Tahtalı Mahallesi’nde bulunan Beş Divanlı Rıza Bey Konağını yeniden inşa ediyor. Deprem nedeniyle kullanılamaz halde bulunan tarihi ahşap yapı yıkılarak rekonstrüksiyon projesiyle aslına uygun olarak yeniden inşa ediliyor. Konağın içerisinde ve dışarısında sağlam kalan özel yapı malzemeleri ise yeniden kullanılacak.

Rekonstrüksiyon projesi çalışmaları devam eden yapıda zemin kat ahşap taşıyıcı dikmelerin montajına başlandı. Ahşap ara hatılların montajına devam edilen yapının, projede yer alan döşeme kotları ile mevcutta yer alan eski döşeme kontlarının kontrolü yapıldı. Taş duvar imalatına ve drenaj imalatı ise sürüyor.

Yapının üstündeki kitabesine göre, konak 1892/93 yılında Rıza Bey’in babası Kocabaşoğlu Yusuf Ağa tarafından yaptırıldı. Milli mücadele yıllarında Taşköprü yöresi ve çevresindeki Milli Müfreze’nin kurucu olan Beş Divanlı Rıza Bey, konağı karargah olarak kullandığından konak ‘’Beş Divanlı Rıza Bey’’ adını aldı.

Konak, 1999’da yaşanan Marmara Depremi’ne kadar konut olarak işlev görmüş, depremden sonra boşaltılmış ve günümüze kadar kullanılamadı. Konak, zemin ve üst kat olmak üzere iki katlı mimari özelliğe sahip dört cepheli bir yapıdır. Yapının ahır ve samanlığın olduğu zemin kat kısmı 109 metrekare, birinci kat 109 metrekare olmak üzere toplam 218 metrekare ölçülerinde.

Asıl yaşam odalarından oluşan üst katta orta sofanın etrafında dört köşede bulunan kareye yakın dikdörtgen şekilli odalar konumlanmıştır. Güneydoğu cephesinde sofaya açılan balkon yer alıyor. Balkon gömme balkon tipindedir. Tahtalı Mahallesi’nde bulunan evlerde gömme balkona sıkça rastlanır. Balkonun sağ ve sol tarafında konumlanan odalarda ortada ocak, ocağın bir yanında yüklük, diğer yanında gusülhane yer alıyor.