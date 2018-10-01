Beş Divanlı Rıza Bey Konağı'nda çalışma

Kocaeli'nin Derince ilçesinde rekonstrüksiyon çalışması süren Beş Divanlı Rıza Bey Konağı yapı şekline kavuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince İlçesi Tahtalı Mahallesi'nde tarihi ahşap yapıyı özgün haline göre yeniden inşa ediyor. Yapılışı Kurtuluş Savaşı yıllarına uzanan eski yapı, bugün yörede Beş Divanlı Rıza Bey Konağı adıyla biliniyor. Taş duvarlı zemin kat üstü ahşap bir kat şeklindeki konak, Rıza Bey'in babası Kocabaşoğlu Yusuf Ağa tarafından yaptırıldı. Çalışmaları süren yapının Bağdadi duvar kaplama imalatı yapılıyor. Zemin katta taş döşeme imalatı gerçekleştirilen konakta, kerpiç dolgu için malzeme numunesi yapılacak. Yapının mekanik ve elektrik tesisat işlerine başlanacak. Marmara Depremi'nden sonra kullanılamaz hale gelen konak rekonstrüksiyon projesiyle tamamen yıkılarak yeniden inşa ediliyor. Proje kapsamında yapıda bulunan özel yapı malzemeleri yeniden kullanılacak.

Yapının üstündeki kitabesine göre, konak 1892-1893 yılında Rıza Bey'in babası Kocabaşoğlu Yusuf Ağa tarafından yaptırıldı. Milli mücadele yıllarında Taşköprü yöresi ve çevresindeki Milli Müfreze'nin kurucu olan Beş Divanlı Rıza Bey, konağı karargâh olarak kullandığından konak ‘'Beş Divanlı Rıza Bey'' adını aldı.