Beton büzün altında kalan işçi kurtarılamadı

Olay öğlen saatlerinde Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Ayvaz Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayvaz Sokak’ta devam eden altyapı çalışması sırasında, iş makinesine bağlı olan beton büz, bir anda Sıddık Baybars (23) adlı işçinin üzerine düştü. Üzerine düşen beton büzün altında sıkışan Sıddık Baybars, çevredekilerin de yardımıyla kurtarılarak olay yerine gelen ambulansla Farabi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan Sıddık Baybars tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Meydana gelen olayda iş makinesi operatörü ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.