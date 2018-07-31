Diğer
Kategoriler
31 Temmuz 2018 18:09

Beton büzün altında kalan işçi kurtarılamadı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında beton büzün altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Beton büzün altında kalan işçi kurtarılamadı

31 Temmuz 2018 18:09


Olay öğlen saatlerinde Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Ayvaz Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayvaz Sokak’ta devam eden altyapı çalışması sırasında, iş makinesine bağlı olan beton büz, bir anda Sıddık Baybars (23) adlı işçinin üzerine düştü. Üzerine düşen beton büzün altında sıkışan Sıddık Baybars, çevredekilerin de yardımıyla kurtarılarak olay yerine gelen ambulansla Farabi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan Sıddık Baybars tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Meydana gelen olayda iş makinesi operatörü ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç