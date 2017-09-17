Beyaz Kalpler öğretmenlerinden seminer

Mutfak, pastacılık ve kat hizmetleri bölümlerinin Turizm sektöründeki önemi, iş bulma olanağının Türkiye’de geniş çapta olduğu öğrencilerle paylaşıldı. Akçakoca Mesleki Eğitim ve Teknik Lisesi bünyesindeki öğrenciler staj yapabilmeleri için il içi ve il dışı olmak üzere 4 ay süreyle anlaşmalı oldukları lüks otellere gönderildi. Okulu başarı ile tamamlayan öğrencilerin yurt içi ve yurt dışı çalışmalarına imkan sunan belge ve bu alanlara yönelik kendi iş yerlerini kurabilmelerine olanak sağlayacak belge alabilecekleri anlatıldı.

Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Yiyecek İçecek Hizmetleri alan dersi Öğretmeni Reyhan TEMİR ve Konaklama ve Seyahat Öğretmeni Erdem ARSLAN tarafından Yiyecek, İçecek ve Konaklama üzerine mesleki ve detaylı sunum gerçekleştirildi. Aynı zamanda Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hakkında ve okulda verilen eğitim programları Pastacılık, Mutfak ve Kat hizmetleri programları hakkında bilgilendirme yapılarak öğrencilere gelecek için ne gibi kazanımlar sunulacağı anlatıldı.

Yapılan sunumdan son derece memnun olduklarını dile getiren çocuklar geleceğe yönelik adımlarını atmalarında bu gibi sunumların etkili olduğu ve Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezindeki kazanımlarını mezun olduktan sonra hayatta başarıyla uygulayabileceklerini vurguladılar. Ayrıca öğrencilere Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi ile Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında isteyen öğrencilerin nakil çalışmaları gerçekleştirilecek.