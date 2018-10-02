Beyaz Kalpler'de bir ilk

Beyaz Kalpler Elektrik Pano Monitörlüğü öğrencileri, Kocaeli'nde ilk defa kendi alanlarında mesleki yeterlilik sınavına girdiler.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete geçirilen Beyaz Kalpler platformu, okula devam sorunu yaşayan eğitim hayatına çeşitli sebeplerle ara vermek zorunda kalan, ergenlik çağı sorunları yaşayan ve problemlerini çözme açısından desteğe ihtiyacı olan öğrencilere eğitim veriyor. Beyaz Kalpler Elektrik Pano Monitörlüğü Bölümü öğrencileri, ulusal yeterlilik alabilmek için Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) sınavına girdiler. Kocaeli'nde tek firma tarafından yapılan sınava, Kocaeli'nde Elektrik Pano Montörlüğü Bölümünde ilk olarak Beyaz Kalpler'den 9 öğrenci katıldı. Sınava teorik alanda katılan öğrenciler Kocaeli'nde bir ilki gerçekleştirdi.