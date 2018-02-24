Beyaz Kalpler’de elektrik pano montörlüğü kursu açıldı

Sosyal belediyecilik anlamında bir hayli yol kat eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi öğrencilerine yeni imkanlar sunmaya devam ediyor. Risk grubundaki çocukların topluma kazandırılması için gayret sarf eden Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler’de öğrencilere Şubat itibariyle elektrik pano montörlüğü kursu verilmeye başlandı. Açılan yeni kurstaki eğitimler kapsamında teorik ve pratikte uygulamalı olarak toplamda bin 136 saat elektrik pano montörlüğü eğitimi verilecek. Elektrik panoları konusunda detaylı eğitimler alan öğrenciler, aldıkları eğitimi yine merkez içerisinde uygulama ile pekiştirecekler.