Beyaz Kalpler’de teknik resim dersleri başladı

Birçok atölye ve dersin verildiği eyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde Elektrik Pano Montörlüğü atölyesi kapsamında öğrencilerin proje okur ve çizerliğine hazırlamak için Teknik Resim derslerine başlandı. Teknik resim dersi alan 12 öğrencinin, elektrik tesisatı projesi çiziminde yetkinlik kazanması hedefleniyor. Beyaz Kalpler meslek atölyeleri piyasanın kalifiye eleman ihtiyacına göre şekilleniyor ve okullarına ara vermek zorunda kalan gençlere meslek edinme fırsatı sunuyor.

Verilen eğitimlerle öğrenciler, proje okur ve çizerliğiyle elektrik tesisatı proje çizimi yapabilecekler. Auto-cad eğitimi de alacak olan öğrenciler, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı şantiyelerindeki uygulamaları da gözlemleme fırsatını yakalayacak. Eğitimlerle öğrencilerin vizyonlarının genişlemesi hedeflenirken piyasalarda daha kolay bir şekilde iş bulma olanağı sağlanacak.

Beyaz Kalpler, Kocaeli’nde ikamet eden, okula devam sorunu yaşayan, eğitim hayatına ara vermek zorunda kalan, ekonomik yönden istismar edilen, ergenlik çağı sorunu yaşayan ve problemlerini sağlıklı yönden çözemeyen, aile ilişkileri düzensiz olan, sosyal risk çerçevesinde yer alan 12-18 yaş aralığındaki çocukların sosyalleşmesi, topluma kazandırılması amacıyla kuruldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde eğitim alacak 12-18 yaş arasındaki sosyal risk grubunda bulunan çocuklar, uzman personel tarafından saha çalışması yapılarak tespit ediliyor. Bir aylık inceleme süresince psikolog ve sosyologlar tarafından çocukların aileleri ve sosyal çevreleri ile görüşmeler gerçekleştiriliyor. Bir yıl süre ile merkezden eğitim alabilen gençlerin toplum içerisinde daha etkin ve faydalı hale gelebilmeleri amaçlanıyor. Beyaz Kalpler’de öğrenciler drama, aşçı yardımcılığı, servis elemanlığı, değerler eğitimi, cam boncuk, ritim, spor gibi birçok alanda boş zamanlarını değerlendirerek, hem öğreniyor, hem de kaliteli ve keyifli zaman geçiriyor.