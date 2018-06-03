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03 Haziran 2018 11:12

Beyaz Tay’a Eskişehir’de yoğun ilgi

Eskişehir’de sahne alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın Beyaz Tay oyunu vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Beyaz Tay’a Eskişehir’de yoğun ilgi

03 Haziran 2018 11:12


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın Beyaz Tay oyunu, 13. Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’ kapsamında düzenlenen turnede gösterildi. Erdem Irmak’ın yazıp yönettiği oyun, Festivale gelen sanatseverler tarafından beğeni ile izlendi. 35 dakika süren tek perdelik gölge oyunu olan Beyaz Tay bir çift kanada ve bir boynuza sahip genç bir tayın farklı bir görüntüsü olduğu için yaşadığı bunalımı anlatıyor. Peri kızıyla tanışmasının ardından çıkacağı yolculukta karşılaşacağı olaylar ve karakterler onun kendini yeniden keşfetmesini sağladığı oyun, sanatseverlerin büyük ilgisini kazanıyor.




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