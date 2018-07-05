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05 Temmuz 2018 12:40

Biberoğlu Konağı’nda çalışmalar başladı

İzmit Belediyesi tarafından Biberoğlu Köyü’ne yapılması planlanan mahalle konağının zemin etüdü çalışmaları tamamlandı.

Biberoğlu Konağı’nda çalışmalar başladı

05 Temmuz 2018 12:40


İzmit Belediyesinin İzmit’te ki konak çalışmaları şehir merkezi ve köy ayrımı yapılmaksızın hız kesmeden devam ediyor. Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın ‘bizim halkımız konaklara layık’ diyerek başlattığı konak yapımları Biberoğlu köy konağıyla devam ediyor. İzmit’e yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Biberoğlu Köyü’ne yapılması planlanan mahalle konağı için zemin etüt çalışmaları tamamlandı.


Belediyenin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Zemin Birimi tarafından çalışmalar kapsamında Biberoğlu Mahallesinde yapılması planlanan mahalle konağının zeminine ilişkin sismik, sondaj ve düşey elektrik sondajı çalışmaları yapıldı. Biberoğlu köyüne kazandırılacak olan mahalle konağının zemin çalışmalarını tamamlayan ekipler, gerekli incelmelerin ardından konak için yapı ruhsatı işlemlerinin tamamlanacağını bildirdi.




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