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Bıçakla yaralandı, polis merkezi önünde yere yığıldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bıçaklanan bir kişi, 70 metre yürüyerek gittiği polis merkezinin önünde yere yığıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bıçaklanan bir kişi, 70 metre yürüyerek gittiği polis merkezinin önünde yere yığıldı. Şahıs hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Veliahmet Mahallesi Alemdar Caddesi'nde bulunan Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tepecik Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde tartıştığı kişi ya da kişiler tarafından bıçaklanan ismi öğrenilemeyen şahıs, olay yerinden kaçarak yaralı halde yaklaşık 700 metre yürüyüp Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği önüne geldi. Polis merkezi önünde bir anda yere yığılan şahısı gören polis memurları durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan şahıs, hastaneye kaldırıldı. Yakalanan şahısın bıçaklandığı iş merkezine giden polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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