“Bilge Şehir Kocaeli” tuvallere yansıdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK)resim kursiyerleri arasında düzenlenen yarışmada dereceye girenler belli oldu. Bu yıl beşincisi düzenlenen yarışmaya KO-MEK resim kursiyerlerinin yaptığı 45 eser katıldı. Final elemeleri ise Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü içindeki fuayede gerçekleştirildi. Yarışma Jürisi tarafından yapılan detaylı değerlendirmenin sonucunda dereceye giren eserler belli oldu. Yapılan değerlendirmede Vedat Bilgiç birinci, Melek Gündoğan ikinci, Aytuğ Günal üçüncü oldu. Yarışmanın mansiyon derecesini ise Filiz Metin elde etti.

Öte yandan eserleri inceleyen jüri üyelerinden KO-MEK’te verilen resim eğitimine tam not geldi. Kursiyerlerin eserlerindeki tekniğin ancak bir eğitim sayesinde ortaya çıkabileceğine değinen resim öğretmenleri, “Eserlere bakıldığında KO-MEK kursiyerlerinin iyi bir eğitim aldıkları görülüyor. Kursiyerler amatör olmalarına karşın son derece başarılı çalışmalar ortaya koymuşlar. Bu eğitimin devam etmesi durumunda ileride daha başarılı çalışmalar çıkacaktır” dedi.

“Bilge Şehir Kocaeli” temalı yarışmada birinci eser 3 bin, ikinci eser 2 bin, üçüncü eser bin ve mansiyon derecesini alan eser ise 500 TL ile ödüllendirildi. Yarışmanın ödül töreni, 8 Haziran Cuma günü KO-MEK Genel Sergisi’nde gerçekleştirilecek.