Bilgi Evleri'nde Cumhuriyet Bayramı sevinci

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yılı tüm yurtta olduğu gibi Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri'nde coşkuyla kutlandı. Bilgi Evleri'nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet ve Demokrasi bilincinin işlendiği etkinliklerle kutlandı.

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri, ilçe genelinde geleceğin teminatı olan Kartepeli çocukların eğitim hayatlarına büyük katkı vermeye devam ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıl dönümü münasebetiyle Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri'ne çeşitli etkinlikler düzenlendi. Ataevler Piri Reis ve Ramiye İbn-i Sina Bilgi Evleri'nde “Cam Boyama Etkinliği” yapan öğrenciler, kavanozları boyayarak Türk Bayrağı resmettiler. Acısu Abdülhamit Han Bilgi Evi'nde ise Atatürk panosu yapılırken, öğrencilere Cumhuriyetin nasıl kurulduğu anlatılarak, vatan ve bayrak sevgisi üzerinde duruldu.

Ellerinde Türk Bayrağı taşıyarak bayramın coşkusunu en içten şekilde yaşadıklarını belirten öğrenciler mahallelerine bilgi evleri gibi önemli merkezleri açan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'e teşekkürlerini sundular.