Bilgi Evleri'nde iletişim eğitimi

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri'nde kitle iletişim araçlarını doğru kullanma eğitimi verildi.

Kartepeli çocukların bilgili, donanımlı bir şekilde gelişimine katkı vermek amacıyla Kartepe Belediyesi'nin eğitim alanındaki önemli hizmetlerinden biri olan 17 bilgi evinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çocuklara her alanda eğitim vermeyi hedefleyen bilgi evleri eğitmenleri, bu ay kitle iletişim araçlarıyla ilgili eğitim sürecine başladı. Son yıllarda yapılan birçok araştırmaya göre başta bilgi edinme, öğrenme ve iletişim olmak üzere birçok faydası olan medya araçları- özellikle televizyon, bilgisayar ve internet- çocukları fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimlerinde olumsuz yönden de etkileyebiliyor. Çocukların gelişim çağında uzun saatler boyunca televizyon, bilgisayar, cep telefonu ve tabletlere maruz kalmasının olumsuz ve zararlı etkileri anlatılarak, bu araçların doğru bir şekilde kullanılması ile ilgili bilgiler verildi.

Verilen eğitimde teknolojinin yaygınlaşması ile birlikte bilgisayar çocukların dünyasında önemli yer edindiğine, tüm dijital araçlar çocukların sosyal gelişimini etkilediğine dikkat çekildi. Bilgisayar ve internet doğru kullanıldığında erişkinler için olduğu kadar çocuklar için de büyük bir eğlence, iletişim ve eğitim kaynağı olurken, internet, çocukların dünyayı keşfetmeleri, öğrenmeleri ve eğlenmeleri için mükemmel bir ortam haline gelmektedir. Bu durumun bilincinde verilen eğitimde, çocuklara her şeyin internet ve sosyal medyadan ibaret olmadığı, önemli olanın daha etkili ve daha verimli kullanılması gerektiği anlatıldı.