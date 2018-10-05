Bilgi Evleri'nde meslekler tanıtılıyor

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri'nde geleceğin teminatı olan çocuklara meslek tanıtım seminerleri bu eğitim-öğretim yılında da devam ediyor.

Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü “Geleceğe Yatırım, Mesleki Tanıtım” sloganıyla Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri'nde düzenlediği meslek tanıtım seminerleri ile üyelerine rehber olmaya devam ediyor. Bilgi evi öğrencilerinin meslek seçiminde bilinçli olması hedeflenirken, çocuklara toplumda her kişinin farklı rol ve görevleri olduğu gösteriliyor. “Geleceğe Yatırım, Mesleki Tanıtım” projesinin ilk semineri, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Bilgi Evi'nde gerçekleştirildi. Seminerin konuğu Hemşirelik mesleğini icra eden Fatma Yeni oldu. Çocuklara hemşireliğin özelliklerini, çalışma alanlarını, hemşirelik eğitiminin nerelerde alındığını anlatan Fatma Yeni, çocukların tüm sorularını cevapladı.

Her ay farklı Bilgi Evi'nde düzenlenecek olan seminerlerde, farklı mesleklerden konuklar katılarak, Kartepeli miniklere, meslekler hakkında bilgi verecek. İcra ettikleri meslekleri her yönüyle katılımcılara tanıtacak olan konuklar, meslekleri ile ilgili yaşadıkları güzel anılarını da miniklerle paylaşacak. Meslek tanıtım seminerlerine katılacak olan öğrenciler, hem birbirinden farklı meslekleri birebir tanıma olanağı elde ederken hem de tanıtılan mesleklerle ilgili merak ettiklerini konuklara sorma fırsatı bulabilecek.