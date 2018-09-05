Bilgi Evleri’nde yeni dönem başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olan ders eğitimi, spor etkinlikleri, atölye faaliyetleri gibi birçok imkandan yararlanmak isteyen öğrenciler için kayıtlar 12 Eylül Çarşamba günü başlıyor. Bilgi Evleri, ücretsiz ve kaliteli eğitimi ile bu yıl da Kocaelili çocukların gelişimine katkı sağlamaya devam edecek.

Bilgi Evleri’nde başvurular yıl boyunca devam edecek olup, kontenjan sayısınca öğrenci eğitim ve öğretime dâhil olacak. Kontenjan dışında kalan öğrenciler, Bilgi Evlerinin kütüphane, bilişim, geziler, kulüpler ve tüm sosyal etkinliklerinden faydalanabilecek.