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05 Eylül 2018 12:52

Bilgi Evleri’nde yeni dönem başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik faaliyet gösteren Bilgi Evleri’nde yeni eğitim ve öğretim dönemi 24 Eylül tarihinde başlıyor.

Bilgi Evleri’nde yeni dönem başlıyor

05 Eylül 2018 12:52


Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olan ders eğitimi, spor etkinlikleri, atölye faaliyetleri gibi birçok imkandan yararlanmak isteyen öğrenciler için kayıtlar 12 Eylül Çarşamba günü başlıyor. Bilgi Evleri, ücretsiz ve kaliteli eğitimi ile bu yıl da Kocaelili çocukların gelişimine katkı sağlamaya devam edecek.


Bilgi Evleri’nde başvurular yıl boyunca devam edecek olup, kontenjan sayısınca öğrenci eğitim ve öğretime dâhil olacak. Kontenjan dışında kalan öğrenciler, Bilgi Evlerinin kütüphane, bilişim, geziler, kulüpler ve tüm sosyal etkinliklerinden faydalanabilecek.




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