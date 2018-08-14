Diğer
Kategoriler
14 Ağustos 2018 12:49

Bilgi evlerinden muhteşem kapanış

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi’ne bağlı olarak ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik eğitim veren Bilgi evlerindeki yaz etkinlikleri, Seka Park’ta gerçekleştirilen programla sonlandı.

Bilgi evlerinden muhteşem kapanış

14 Ağustos 2018 12:49


Pazar günü saat 16.00’da başlayan etkinlikler, çizgi filmi olan Rafadan Tayfa’nın şarkıları ile taçlandı. Çocukların sevgilisi Rafadan Tayfa en sevilen şarkılarını Bilgi evleri öğrencileri için seslendirdi. Çocuklar, kendileri için hazırlanan kapanış programında etkinlikler süresince doyasıya eğlendi. Seka Park’ta gerçekleştirilen kapanış programına 10 bine yakın öğrenci ve aileleri katılım gösterdi. Programda Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Kemal Ceylan ve Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül de çocukları yalnız bırakmadı.


Yaz etkinlikleri kapanış programında Bilgi evi öğrencilerini yalnız bırakmayan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Bilgi evlerinin Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun en önemli eğitim projelerinden biri olduğunu hatırlatarak, “Çocuklarımız her şeyin en iyisine layık. Her birinde keşfedilmeyi bekleyen yetenekler var. Bilgi evlerimizde yer alan sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve bilimsel aktivitelerde çocuklarımızın yetenekleri ortaya çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimize güveniyoruz ve onlara birçok imkan ve fırsatı sunuyoruz. Kılavuz Gençlik Projesi ile gençlerimizin her alanda daha donanımlı olmalarını istiyoruz” dedi.


Seka Park Uçurtma Tepesi’nde kurulan eğlence parkurlarının yanı sıra Bilgi evlerinde yaz etkinliklerine katılan öğrenciler, sahnede de birbirinden renkli gösteriler sergiledi. Bilgi evlerinde eğitmenlerinden öğrendikleri bilgiler ile sahnede ilahiler okuyan, şarkılar söyleyen öğrenciler, gerçekleştirdikleri halk oyunlarıyla da izleyenlere renkli ve heyecanlı anlar yaşattı. Saat 16.00’da başlayan ve gece 22.00’ye kadar süren program sonrasında 18 Haziran’da başlayan yaz etkinlikleri sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç