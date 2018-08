Bilgi evlerinden muhteşem kapanış

Pazar günü saat 16.00’da başlayan etkinlikler, çizgi filmi olan Rafadan Tayfa’nın şarkıları ile taçlandı. Çocukların sevgilisi Rafadan Tayfa en sevilen şarkılarını Bilgi evleri öğrencileri için seslendirdi. Çocuklar, kendileri için hazırlanan kapanış programında etkinlikler süresince doyasıya eğlendi. Seka Park’ta gerçekleştirilen kapanış programına 10 bine yakın öğrenci ve aileleri katılım gösterdi. Programda Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Kemal Ceylan ve Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül de çocukları yalnız bırakmadı.

Yaz etkinlikleri kapanış programında Bilgi evi öğrencilerini yalnız bırakmayan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Bilgi evlerinin Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun en önemli eğitim projelerinden biri olduğunu hatırlatarak, “Çocuklarımız her şeyin en iyisine layık. Her birinde keşfedilmeyi bekleyen yetenekler var. Bilgi evlerimizde yer alan sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve bilimsel aktivitelerde çocuklarımızın yetenekleri ortaya çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimize güveniyoruz ve onlara birçok imkan ve fırsatı sunuyoruz. Kılavuz Gençlik Projesi ile gençlerimizin her alanda daha donanımlı olmalarını istiyoruz” dedi.

Seka Park Uçurtma Tepesi’nde kurulan eğlence parkurlarının yanı sıra Bilgi evlerinde yaz etkinliklerine katılan öğrenciler, sahnede de birbirinden renkli gösteriler sergiledi. Bilgi evlerinde eğitmenlerinden öğrendikleri bilgiler ile sahnede ilahiler okuyan, şarkılar söyleyen öğrenciler, gerçekleştirdikleri halk oyunlarıyla da izleyenlere renkli ve heyecanlı anlar yaşattı. Saat 16.00’da başlayan ve gece 22.00’ye kadar süren program sonrasında 18 Haziran’da başlayan yaz etkinlikleri sona erdi.