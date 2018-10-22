Bilgi Evlerinden yıllık 5 bin Kartepeli çocuğa eğitim desteği

Eğitim alanında vatandaşlara desteklerini sürdüren Kartepe Belediyesi tarafından kurulan Bilgi Evleri 8-15 yaş arası çocukların boş vakitlerini daha verimli değerlendirmelerini, yeteneklerini fark etmelerini ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için eğitim desteği vermeye devam ediyor. Bilgi Evleri'nde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen kulüplerde atölye çalışmaları, sunumlar, belgesel gösterimleri ve modellemeleri içeren alternatif bir bilim eğitimi veriliyor.

Her yıl yaklaşık 5 bin öğrencinin faydalandığı Bilgi Evlerinde çocukların dokunarak, hissederek ve deneyerek doğadaki olguları keşfetmeleri, altında yatan bilimsel gerçekleri öğrenmeleri amaçlanan etkinlikler yoğun katılımla gerçekleşiyor. Bu amaçla Köseköy Nazım Demirci Bilgi Evi'nde, yanardağın lav püskürtmesini gözlemleyen öğrenciler yanardağlar hakkında bilgiler edindiler. Etkinlikte tarih öncesi çağlardan ve yanardağların etkilerinden söz edilirken, neden lav püskürttüğü açıklandı.

Ayrıca Dumlupınar Katip Çelebi Bilgi Evi'nde ise oyun hamurlarıyla üç boyutlu olarak şekillendirilen Dünyamızın katmanları hakkında öğrencilere bilgiler verildi. İstasyon Necip Fazıl Kısakürek Bilgi Evi'nde ise çocuklar kendi elleriyle güneş sistemini kurarak, güneş sisteminin işleyişini öğrendiler. Hem derslerine çalışıp hem de çağın bilgi ve teknolojisinden ücretsiz olarak faydalanabildiklerini dile getiren öğrenciler, başta Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez olmak üzere tüm Bilgi Evleri Eğitmenlerine teşekkür ettiler.