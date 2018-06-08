Diğer
Kategoriler
08 Haziran 2018 10:44

Bilgievi öğrencileri Oryantiring Günü’nü kutladı

Sporun her farklı dalı ile çocukları tanıştıran ve çocuklara sporu sevdiren Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü Dünya Oryantiring Günü’nde etkinlik düzenleyerek, miniklerle şenlik havasında bir yarışma gerçekleştirdi.

Bilgievi öğrencileri Oryantiring Günü’nü kutladı

08 Haziran 2018 10:44


Bilgi evlerinde yapılan yarışlara çok sayıda öğrenci katılırken, ellerinde harita ve pusulalarla hedef arayan çocuklar başarılı performans sergiledi. Zamanla yarışan minik sporcular hem zihinsel hem de fiziksel mücadele içerisine girerek kendilerini geliştirdiler. Oryantiring ile coğrafya, matematik, fen bilimleri ve beden eğitimi çalışmaları yapan çocuklar bilgi evlerinde sporun her alanı ile vakit geçiriyor. Yaz tatili boyunca bu tür etkinliklerin devam edeceğini duyan öğrencilerin sevinçleri yüzlerinden okunurken, spora ve sporcuya daima destek veren Kartepe Belediye Başkan’ı Hüseyin Üzülmez’e tanıdığı imkanlardan dolayı çok teşekkür ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç