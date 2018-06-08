Bilgievi öğrencileri Oryantiring Günü’nü kutladı

Bilgi evlerinde yapılan yarışlara çok sayıda öğrenci katılırken, ellerinde harita ve pusulalarla hedef arayan çocuklar başarılı performans sergiledi. Zamanla yarışan minik sporcular hem zihinsel hem de fiziksel mücadele içerisine girerek kendilerini geliştirdiler. Oryantiring ile coğrafya, matematik, fen bilimleri ve beden eğitimi çalışmaları yapan çocuklar bilgi evlerinde sporun her alanı ile vakit geçiriyor. Yaz tatili boyunca bu tür etkinliklerin devam edeceğini duyan öğrencilerin sevinçleri yüzlerinden okunurken, spora ve sporcuya daima destek veren Kartepe Belediye Başkan’ı Hüseyin Üzülmez’e tanıdığı imkanlardan dolayı çok teşekkür ettiler.