Bilgievi öğrencilerinin yaz tatili dolu dolu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ilk ve ortaokul öğrencilerine hizmet veren Bilgievleri, yaz döneminde adeta çocukların akınına uğruyor. Okulların kapanmasıyla birlikte Bilgievi Yaz Okulları’ndan şu ana kadar 6 binin üzerinde öğrenci yararlanıyor. Bilgievlerinde hazırlanan yaz etkinlikleri sayesinde çocuklar yaz döneminde vakitlerini hem eğlenerek, hem de öğrenerek geçiriyor.

Bilgievlerindeki yaz dönemi faaliyetleri 18 Haziran Pazartesi günü itibariyle başladı. Yaz başından bu yana 6 binin üzerinde çocuk, Bilgievi Yaz Okulu’na kayıt yaptırdı. Bu dönemden çocukların en iyi şekilde faydalanabilmesi için Bilgievleri eğitmenleri tarafından dolu dolu bir eğitim programı hazırlandı. Kur’an eğitiminden havuz etkinliklerine, gençlik kamplarından, sosyal kültürel gezilere, eğlenceli oyunlara kadar geniş bir yelpazede hazırlanan programda ayrıca, el sanatları, 3D yazıcı ve tasarım, yarışmalar, turnuvalar, satranç ve zeka oyunları gibi birbirinden eğitici faaliyetlere yer verildi. Bilgievleri yaz etkinliklerinin vazgeçilmezi olan Kur’an-ı Kerim eğitimi çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor. Şu ana kadar Kur’an-ı Kerim eğitimine kayıt yaptıran öğrenci sayısı 3 bini buldu. Eğitimin sonunda Kuran’a geçen öğrencilere Kur’an-ı Kerim hediye ediliyor.

Bilgievi Yaz Okulunda düzenlenen eğitici faaliyetlerin dışında öğrenciler; Diriliş Kampları, Ormanya, Darıca Hayvanat Bahçesi, Kocaeli Bilim Merkezi ve Atlı Eğitim Merkezini gezerek kentin doğal güzelliklerini keşfediyor. Öğrenciler ayrıca düzenlenen il dışı gezileriyle de birbirinden güzel tarihi yerleri gezip, görme fırsatı buluyor.

Yaz Okulu öğrencilerinin el sanatları ve tasarımlarını daha iyiye taşımak için eğitim programları içerisine bu yıl ahşap atölyesi de eklendi. Açılan ahşap atölyesi sayesinde öğrenciler zararlı ve ithal oyuncaklardan korunuyor. Ahşapla tanışan öğrenciler, zihinlerinde oluşturdukları kendi ahşap oyuncaklarını tasarlamanın keyfini yaşıyor.

Bilgievi Yaz Okulları’nda verilen bağlama kursları da çocuklardan büyük ilgi gördü. Anadolu kültüründe binlerce yıl öncesine dayanan bağlama için açılan kursta çocuklar; bağlamayı öğrenerek öz kültürlerini bir sonraki çağa taşıyor. Ayrıca çocuklara Türk Halk Edebiyatı’nda önemli yeri olan halk ozanı, aşık tarzı terimler de öğretiliyor. Ayrıca öğrencilere gitar ve ney kursları düzenli olarak verilmeye devam ediyor.

Etkinliklerin ardından sıcak havalardan bunalan çocuklar, soluğu Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürlüğüne bağlı havuzlarda alıyor. Bilgievlerindeki Yaz Okulu dönemi 12 Ağustos pazar günü sona erecek. Öğrenciler, 12 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek olan Bilgievleri yaz kapanış şenliği ile yaz dönemini tamamlayacak.