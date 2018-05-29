Bilgievleri iftarda buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz eğitim desteği veren Bilgievleri öğrencileri, iftar programında bir araya geldi. Gazi Akçakoca Bilgievi ev sahipliğinde Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleşen iftar yemeğine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, siyasi parti temsilcileri, Bilgievleri öğretmenleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

İftar yemeği öncesi programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bilgievi ailesi Kocaeli’nin en güzel ailesi. Allah’ın izniyle buradan çok güzel çocuklarımız yetişmeye devam edecek. Hepsi vatana millete hayırlı evlatlar olacak. Bizim amacımız, gayemiz evlatlarımızı hayırlı evlat olarak yetiştirmektir. En büyük işimiz bu yavrularımızı geleceğe hazırlamak. Sizin evlatlarınız bizim evlatlarımız. Onları çok seviyorum” dedi.

“Bilgievleri sahillerden, parklardan, altyapıdan, üstyapıdan çok daha önemlidir” diyerek çocuklara verilen değerin altını çizen Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, “Bu evlatlarımızı hayata iyi hazırlamalıyız. Çünkü en güzelini en iyisini bizim çocuklarımız yapacaklar. Onlardan eminim. Geleceği böyle okuyorum. Bilgievlerimiz’den yarının belediye başkanları, kaymakamları, mimarları, savcıları, mühendislerini yetiştiriyoruz. Ahlaklı, inanmış, karakterli, yolu belli, büyüğünü ve küçüğünü bilen insan olarak yetişmesi bizim en büyük arzumuzdur. Ben de bir eğitimci olarak çocuklarımızın yetişmesine son derece önem veriyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde katılımcılar oruçlarını açtı.