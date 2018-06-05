Bilgievleri yaz okullarına başvurular başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hizmet veren Bilgievleri, yaz dönemi kayıtları 4 Haziran itibariyle başladı. Okulların kapanmasıyla birlikte açılan Bilgievi Yaz Okulları’nda hazırlanan programlar sayesinde çocuklar, yaz döneminde vakitlerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçiriyor. Kayıtlar 18 Haziran’a kadar devam edecek

Bilgievlerindeki yaz dönemi başvuruları 4 Haziran Pazartesi günü başladı. Bu dönemden çocukların en iyi şekilde yararlanabilmesi için Bilgievleri eğitmenleri tarafından özel bir eğitim programı hazırlandı. Yaz dönemi boyunca sabah Kuranı Kerim ve temel dini bilgiler eğitimi alan öğrenciler öğle arasından sonra kendileri için oluşturulan özel kulüplerde eğitim görecek. Havuz programları, doğal yaşam parkı, Atlı Eğitim Merkezi, kamplar, piknik programları, il içi ve il dışı kültür gezileri planlanarak öğrencilerin yeni ve eğlenceli deneylerimler yaşaması için fırsat sunulacak.

Ayrıca programlara el sanatları ve tasarım, yarışma ve turnuvalar, satranç, zeka, sokak ve akıl oyunları gibi birbirinden eğitici faaliyetler eklenerek öğrencilere bire bir özel rehberlik hizmeti de verilecek.

Bilgievi Yaz Okulu öğrencilerin yanı sıra ailelerden büyük ilgi gördü. Yaz döneminde çocuklarının zamanını en iyi ve faydalı bir şekilde geçirmesini isteyen aileler çocuklarını vakit geçirmeden başvurunun ilk günü Bilgievi Yaz Okulu’na kayıt ettirdi. Yaz etkinliklerinden yararlanmak isteyen öğrencilerin Bilgievlerine giderek kayıt yaptırmaları yeterli.

Bilgievlerindeki Yaz Okulu dönemi 12 Ağustos Pazar günü sona erecek. Öğrenciler, Yaz Okulu’nu, düzenleyecekleri renkli bir yaz okulu kapanış programıyla kapatacak.