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29 Haziran 2017 11:17

Bilgievlerinde yaz başka geçiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi’ne bağlı olarak eğitim veren Bilgievleri yaz aylarında faaliyetlerini sürdürüyor.

Bilgievlerinde yaz başka geçiyor

29 Haziran 2017 11:17


Kocaeli’de yaşayan çocuklar, yaz günlerinde zamanlarını hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirior. Kocaeli Büyükşehir Bilgievleri, okullar kapanır kapanmaz çocukların eğitim ve eğlenceli bir yaz geçirmeli için etkinliklere başladı. Bu kapsamda hazrılanan programlar sayesinde ilk ve ortaokul öğrencileri, yaz boyunca vakitlerini en iyi şekilde geçirme fırsatı yakalayacak.


Yaz etkinlikleri çerçevesinde çocuklar için son derece eğitici ve öğretici bir program hazırlandı. Bu çerçevede öğrenciler bağlı bulundukları Bilgievelerinde Kur’an eğitimi, havuz etkinlikleri, gençlik kampları, kültürel ve sosyal geziler, eğlenceli oyunlar, el sanatları ve tasarım, yarışma ve turnuvalar, satranç ve zeka oyunları gibi birbirinden eğlenceli ve eğitici faaliyetlere katılıyor. Bilgievlerinin yaz etkinlikleri, çocuklar kadar aileleri de memnun ediyor. Çocuklarını Bilgievlerinin yaz etkinliklerine gönderen velililerin gözü arkada kalmıyor. Veliler, verilen eğitimin ücretsiz olmasının da mutluluğunu yaşıyor.


Bilgievlerindeki yaz etkinlikleri 19 Ağustos Cumartesi gününe kadar devam edecek. Yaz etkinliklerinden yararlanmak isteyen öğrencilerin Bilgievlerine giderek kayıt olmaları ise yeterli.




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