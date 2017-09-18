Bilgievleri’nde yeni dönem 2 Ekim’de başlayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın ilk ve ortaokul çocuklarına yönelik faaliyet gösteren Bilgievleri’nde yeni eğitim dönemi 2 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Bilgievi öğrencisi olmak isteyen öğrenciler için kayıtlar 20 Eylül Çarşamba günü alınmaya başlanacak. Bilgievleri, kaliteli ve ücretsiz eğitimi ile bu yıl da Kocaelili çocukların yanında olmaya devam edecek.

Bilgievleri’nde kayıt dönemi 20 Eylül Çarşamba günü başlayacak. Eski öğrencilerin kayıt yaptırması gerekmeyecek. Ancak bu öğrencilerin bu yılki ders ve kulüp faaliyetlerinden yararlanmak istediklerini bağlı bulundukları Bilgievleri’ne, yanlarında velileri ile gelerek, not ettirmeleri geriyor. Bu yıl ilk kez kayıt yaptıracak olanlar ise yanlarında 1 adet fotoğraf, öğrenci belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile evlerine en yakın Bilgievi’ne gelerek kayıt yaptıracak.

Bilgievleri bu yıl yine 15 merkezde faaliyet gösterecek. Bilgievleri’nden 2016-2017 eğitim döneminde 18 bin 590 öğrenci yararlandı. Alanında uzman eğitmenler, Bilgievleri’ne gelen öğrencilerin okul derslerinde ve ödevlerinde yardımcı oldu. Çocuklara ek dersler uygulanarak başarılarının artması sağlandı. Bilgievleri’nde Bilgi Destek Programının yanı sıra Değerler Eğitimi, Spor-Kültür Sanat Etkinlikleri, Kulüp ve Atölye Faaliyetleri ve velilere yönelik faaliyetler de yer alacak.