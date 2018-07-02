Bilgievleri’ndeki çocuklar oyuncaklarını kendileri tasarlayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik manevi ve eğitsel faaliyetler sunulmaya devam ediliyor. Bu eğitsel faaliyetlere Bilgievleri, bir yenisini daha ekliyor. Eğitimin öğrenciye sunulacak fırsatlar ile gelişeceğinin bilincinde olarak yürütülen hizmetlere bu yıl ahşap atölyesi de eklendi. Öncelikli olarak Bilgievleri’nde açılacak olan atölye sayesinde çocukları zararlı, ithal oyuncaklardan ve sanal ortamlardan koruyarak, ahşapla ve sokakla tanıştırmak hedefleniyor. Şu an 4 ana merkezde kurulacak atölyelerde öğrenciler kendi ahşap oyuncaklarını ücretsiz bir şekilde tasarlamanın keyfini yaşayacak.

Ahşap oyuncak tasarımı, çocukların zihinsel ve motor gelişimleri konusunda en etkin kullanılan oyuncaklar kategorisinde yer alıyor. İlk ve ortaokul öğrencilerinin özel güvenlikli cihazlarla yaşayacağı deneyimler ile el becerilerinin gelişimine, hayal kurabilmelerine, üretebilmelerine ve sosyal projelerle gelişimine katkı sağlaması Bilgievlerinin en büyük hedefleri arasında yer alıyor. Öğrencilerin dikkat sürelerinin azalmaya başladığı günümüzde yeni ortamlar kurularak, öğrencilerin en güzel şekilde yarınlara taşınması hedefleniyor.

Öğrenciler, ahşap üzerinden anlatılan konuları görerek ve uygulayarak öğrendikleri için dersler daha kolay algılıyor ve kendi emekleri ile yaptıkları ürünlerin ortaya çıkması nedeniyle derse katılımlarının daha etkin olması sağlanıyor. Öğrencilerin ders içerisine bireysel katılımının da artış göstereceği kursta özellikle çocuk ve rehabilitasyon ihtiyacı olan öğrencilerin psiko-motor gelişimlerine katkı sağlanıyor. Ayrıca kurslara katılan öğrencilerin el ve göz koordinasyonunda artış görülürken, dikkat toplaması kolaylaşıyor.

Tüm bu hizmetleri çocuğa doğrudan aktarabilmek için Bilgievi eğitmenleri arasında el ve sanat becerileri yüksek olan eğitmenler tarafından veriliyor. Yaklaşık 48 saat süren eğitimler kapsamında açılacak olan ahşap oyuncak atölyesinde öğrencilere en iyi ahşap oyuncağı tasarlatmak için çalışmalar yapılacak.