Bilim Merkezi'nde online randevu sistemi

Kocaeli Bilim Merkezi'ne toplu ziyaret düzenleyecek vatandaşlar internet üzerinden randevu alabilecek.

Kocaeli Bilim Merkezi'nde yeni sezonda da ziyaretçileri ağırlamak için hazırlıklar tamamlandı. Yapılan çalışmalarla Bilim Merkezi'ne gerçekleştirilecek olan grup ziyaretleri için online randevu sistemi aktif hale getirildi. Yeni dönemde Bilim Merkezi'ni ziyaret etmek isteyen gruplar, randevu işlemlerini Kocaeli Bilim Merkezinin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Grup ziyareti randevusu oluşturmak isteyen kullanıcılar yine sitede bulunan başvurular sekmesinden grup ziyaret başvurusu bölümünü kullanarak istedikleri tarihlere kayıt oluşturabilecek.

Kocaeli Bilim Merkezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliği ile kurulmuş olup Türkiye'nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesinin içinde yer almaktadır. Kapalı ve açık olmak üzere toplam 18 bin 650 m2 alana sahip olan Bilim Merkezi, Pazartesi günleri haricinde haftanın 6 günü 09.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Dinamik Dünyamız, Algı ve Gerçeklik, Bilimin Sultanları ve Su Alanı galerilerinde toplam 250 adet düzenek ziyaretçilerin kullanımına sunuluyor.