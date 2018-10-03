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Bilim Şenliği'nde Körfez'e yoğun ilgi

Körfez Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve 4007 TUBİTAK iş birliği ile düzenlenen Bilim Şenliği’nde Körfez Belediyesi’nin açtığı standa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Körfez Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve 4007 TUBİTAK iş birliği ile düzenlenen Bilim Şenliği'nde Körfez Belediyesi'nin açtığı standa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.


Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan'ın katılımlarıyla açılışı gerçekleştirilen Körfez Bilim Şenliği ilçede büyük ilgi görürken, belediye personeli tarafından projelerin tanıtıldığı stant öğrencilerin ilgisiyle karşılaştı. Tütünçiftlik Kültür Merkezi önünde açılan ve 2 gün süren Bilim Şenliği'ne öğrencilerin ilgisi büyüktü. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın destekleriyle geleceğin bilim adamlarına ve kadınlarına ev sahipliği yapan şenlikte, renkli görüntüler de yaşandı. Körfez Belediyesine bağlı yetkililer tarafından açılan stantta, hem öğrenciler hem de veliler projeler hakkında bilgilendirildi. Yapılan projelerin anlatıldığı ve baskılı birçok ürünün dağıtıldığı şenlikte, öğrenciler Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'a teşekkür ettiler.

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