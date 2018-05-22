Bilinçsiz vatandaşlar kamu mallarına zarar veriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alan Dairesi Başkanlığı tarafından vatandaşların dinlenmesi ve ailecek hoşça zaman geçirebilmesi için kent genelinde birçok park, bahçe ve mesire alanı inşa ediyor. Bu sosyal alanlarda ortak kullanılan kamelya ve bank gibi kamu malı olan malzemelere bilinçsiz vatandaşlar tarafından yakılmak veya kırılmak suretiyle zarar veriliyor. Kamu mallarına zarar veren bilinçsiz vatandaşlar tespit edildiklerinde zabıta ve diğer kolluk kuvvetleri tarafından cezai işlem uygulanıyor.

Körfez ilçesi Hereke Sahil parkı, Derince ilçesi Çenedere ve Kaşkaldere mesire alanlarında bulunan birçok kamelya, bank ve diğer kamu mallarına bilinçsiz vatandaşlar tarafından zarar verildi. Yakılarak ve kırılarak zarar verilen malların önemine dikkat çeken yetkililer, bu eşyaların herkese ait olduğunun ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alan Dairesi ekipleri Kocaeli genelindeki tüm sosyal alanları rutin bir şekilde kontrol ediyor. Zarar gördüğü tespit edilen kamu malları ekipler tarafından onarılıyor.