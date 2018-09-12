Bilişim dünyasının devleri Dijital Zirve'de buluştu

İzmit Belediyesi ortaklığında KOBİ ve küçük işletmelerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Ulusal Dijital Dönüşüm Programı İzmit'te gerçekleşti.

İzmit Belediyesi Genç Girişimciler Merkezi'nin özel sektör ortaklığında KOBİ ve küçük işletmelerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği Ulusal Dijital Dönüşüm Programı Necati Gençoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen zirveye birçok girişimci katıldı. Teknolojinin ilerlemesiyle pazarlama alanının dijital ortama geçmesinin ve pazarlamanın püf noktalarının anlatıldığı programda bilişim dünyasının önemli firmaları yer aldı. Katılanların arasında Kilit Reklam Ajansı Genel Müdürü ve iş adamı Yunus Akyürek, AdresGezgini DAS Takım Yöneticisi Gülşah Gezer, ME CONSULTANCY Dijital Dönüşüm Danışmanı Murat Erdör yer aldı.

"Bugün biz aslında bize yakışanın yapılması için çalışıyoruz"

Zirvenin açılış konuşmasını yapan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, teknolojik dönüşümün önemine vurgu yaparak, “Devletler yarışı, uygarlıklar yarışı bir anlamda dijital sistemleri en iyi kullananları birkaç adım ileriye götürür. Bu hizmet alanında da, üretim alanında da, eğitim alanında da öyle. Geri gelmeyecek en önemli şey zaman. Zamanı en iyi kullanan işi göğüslüyor. Dijital sistemler bu anlamda zamanı en iyi kullanan sistemdir. Devletler yarışında bu konu çok önemsenmeli. Bizim atalarımız Selçuklu, Osmanlı o dönemlerin bilgisini en iyi kullanan insanlar olduğu için o büyük devletleri yönetip, o dünyaya hükmeden padişahlıkları kurdular. Dolayısıyla bizler onların torunları olarak, onların genlerini taşıyan millet olarak tabii ki gereğini yapacağız. Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk birçok konuşmasında ilim, fen, teknoloji, çağdaş uygarlık ve daha ilerisinin vurgularını yapmıştır. Bugün biz aslında bize yakışanın yapılması için çalışıyoruz. Girişimcilik cevheri ve genç dinamizmi ortaya çıkarıp, parlatıp dünyaya sunduğumuz zaman o yer üstü ve yer altı kaynakları bize yetişemez. Onun için sizlere çok iş düşüyor” dedi.

Başkan Doğan'a “Yılın En Dijital Belediye Başkanı” ödülü verildi

Açılış konuşmasının ardından yaptığı çalışmalardan dolayı İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'a “Yılın En Dijital Belediye Başkanı” ödülü verildi. Zirvenin devamında hepsiburada.com, sahibinden.com gibi önemli bilişim firmalarının yetkilileri konuşma yaptı.