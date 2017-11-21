Bin 400 yıllık Hereke Kalesi gün yüzüne çıkıyor

Körfez’de yer alan ve Doğu Roma İmparatorluğu döneminde 640’lı yıllarda yapıldığı sanılan Hereke Kalesi’ndeki restorasyon çalışmaları devam ediyor. İlk etabın tamamlanması sonrası ikinci etap çalışmalarının başlatıldığı kale, ‘En İyi Proje’ ödülünün ardından geçtiğimiz hafta da bir ödül daha almıştı. Restorasyon çalışmalarının devam ettiği Hereke Kalesi’nde hedef tamamen bitmiş olarak 2018 yılında turizme kazandırmak.

Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde de bahsedilen ve 1400 yıllık tarihi olan kalede surlar üzerinde çalışma devam ederken, ortaya çıkan görüntü şimdiden tarih tutkunlarını büyüledi. Restorasyon çalışması dışında bölgenin çevre düzenleme çalışmaları da başladı. 2018 yılı içerisinde tamamlanması planlanan restorasyon çalışması bittiğinde bölge turizmi için de önemli bir eser ortaya çıkarılmış olacak.