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04 Temmuz 2018 14:30

Binadan yükselen yoğun duman, paniğe neden oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 3 katlı bir binadan yükselen yoğun duman paniğe neden oldu.

Binadan yükselen yoğun duman, paniğe neden oldu

04 Temmuz 2018 14:30


Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi 1209 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokakta bulunan 4 katlı bir binadan yoğun şekilde duman yükselmeye başladı. Yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binadan yükselen dumanlara müdahale etmek için çalışma başlattı. Dumanların binanın havalandırma boşluğunda tutuşan kağıtların tutuşması ile meydana geldiğini tespit etti. Yanan kağıtları söndüren ekipler, binada havalandırma çalışması yaparak dumanı tahliye etti.




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