Binanın çatı katında hint keneviri yetiştirdiler

Edinilen bilgilere göre Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi Burak Reis Caddesi’nde bulunan bir evin çatısında hint keneviri yetiştirildiği istihbaratını alan Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından belirlenen adrese yapılan operasyonda binanın çatı katında 30 kök hint keneviri ele geçirdi.

Binanın çatısında hint keneviri yetiştiği belirlenen Z.D. isimli şahıs ise kayıplara karıştı. Polis ekipleri Z.D.’nin yakalanması için çalışma başlattı.