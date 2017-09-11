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11 Eylül 2017 17:29

Binanın çatısı alev alev yandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde izolasyon malzemesi döşenen bir binanın çatısı bir anda alevler içerisinde kaldı.

Binanın çatısı alev alev yandı

11 Eylül 2017 17:29

Yangının ortasında kalan işçiler canlarını son anda kurtardı.


Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, Osman Yılmaz Mahallesi 625. Sokak’ta bir binanın çatısında izolasyon çalışması yapıldığı sırada malzemeler bir anda alev aldı. Kendilerini hızla büyüyen alevlerin arasında bulan işçiler canlarını zor kurtarırken, yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri merdivenli aracın da yardımıyla alevler içerisindeki çatıya çeşitli noktalardan müdahale etti. Yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerine Gebze Belediyesine ait tankerler de takviye su getirerek destek verdi. Yaklaşık 1 saatte söndürülen yangında binanın çatı katı kullanılmaz hale gelirken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.




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