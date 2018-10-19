Bingöl kültürü Kocaeli'ye taşındı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ve Doğu Anadolu kültürünün Kocaeli'ye taşındığı Bingöl Tanıtım Günleri, düzenlenen törenle kapılarını Kocaeliler için açtı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bingöl Valiliği, Bingöl Belediyesi ve Bingöl Üniversitesi ortaklığında “Anadolu Kocaeli'de” projesi kapsamında gerçekleştirilen Bingöl Tanıtım Günleri, gerçekleştirilen açılış töreni başladı. 19-22 tarihileri arasında Bingöl'ün kültürünün Kocaeli'de yaşatacağı programın açılış törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Bingöl Valisi Ali Mantı, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık, Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Cemil Yaman, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve çok sayıda davetli katıldı.

Bingöl yöresel kartal folklor oyunu ile başlayan programın açılışında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Çok güzel bir manzara. Biz ilimizdeki tanıtım günlerini destekliyoruz. Çünkü ayağımıza geliyor. Bingöl'ü tanımak belki herkese nasip olmaz. Ama buraya geldiği zaman Bingölümüz'ün yaşam tarzı, örf, adet, yaşam tarzı, yemesi, içmesi, turizmi, tarihi, kültürü gibi pek çok şeyi görme imkanını elde ediyoruz. Türkiye'nin bütün renkleri, güzellikleri burada. Burada Bingöl'ü de görürsün, Karadeniz'i de bulursun. Doğuyu da batıyı da İçanadolu'yu, her türlü kültürü bir arada yaşamak mümkün. Bu büyük bir zenginlik” dedi.

Daha sonra konuşan eski Başbakan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ise Bingöl'ün tarihte gösterdiği davranışlarla adından sıkça söz ettirdiğini ifade ederek, “12 Eylül 1982 referandumunda her türlü baskıya rağmen yüzde 80'in üzerinde oyu veren ve referandumu reddeden, vesayete hayır diyen ildir. Defalarca Bingöl'e gittim. Daha sonra bakan ve başbakan yardımcısı olarak gitme imkanım oldu. Bingöl kadar net, tavizsiz, her şeyi olduğu gibi anlatan bir toplantıyı başka bir ilde yapmadım. Bigöllü'den taviz beklemeyeceksin, değerlerine asla yan gözle bakmayacaksın” diye konuştu.

Açılış töreninde son olarak konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz da, “Bu tanıtım günleri oldukça önemli. Bir nebze de olsa Bingöl'ü Kocaeli'ye taşımış olacağız. Ama ben şunun altını çizmek istiyorum, artık eski Türkiye yok. Bigöl'de de hemen hemen her ilde olduğu gibi havaalanı var. Bir buçuk saat uzaklıkta size. İstanbul'a bile daha fazla zaman harcayarak gitmek zorunda kalıyorsunuz. Daha fazla Kocaelili kardeşimizi Kocaelili görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından tanıtım kurdele günleri, kurdelenin kesilmesi ile başladı. Tören, protokol üyelerinin stantları gezmesi ile son buldu.