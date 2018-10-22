Bingöl rüzgarı, Kocaeli'de esmeye devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen ‘'Bingöl Tanıtım Günleri'ne vatandaşların ilgisi artarak devam etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Anadolu Kocaeli'nde” projesi kapsamında düzenlenen “Bingöl Tanıtım Günleri”, ilgi odağı olmaya devam etti. Bingöl'ü Kocaeli'ye getiren tanıtım gününün üçüncü gününde de vatandaşlar, kültürel ve yöresel ürünleri görme fırsatı bulurken düzenlenen etkinliklerle doyasıya eğlendi. Bingöl'deki tüm ilçelerin video gösterimiyle vatandaşlara tanıtıldığı etkinlikte, her ilçenin yerel sanatçısı da mini konserler verdi. Üçüncü günün sonunda ‘'Keke'' türküsüyle adını duyuran Servet Kocakaya sahne aldı.

Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen Bingöl Tanıtım Günleri'ne katılan vatandaşlar, yerel sanatçıların sahne aldığı tanıtım günlerinde doyasıya eğlenmeye üçüncü gün de devam etti. Açılan stantlara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, birçok farklı kültürel objeyi ve yöresel ürünü görme fırsatı buldu. Gün boyunca vatandaşların eğlendiği tanıtım gününe ‘Ben Anadoluyum' şiiriyle sosyal medyada paylaşım rekoru kıran Bingöllü şair Hacı Gürhan da katıldı. Gürhan, fenomen olduğu şiirini okuduktan sonra büyük alkış aldı.

Açılan stantlara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, 40 yıllık torna ustası Bingöllü Ali Rıza Gökcan(60)'ın el emeği göz nuru enstrümanlarına da bakmadan geçemedi. İstanbul'da 40 yıl boyunca torna ustalığı yapan ve emekli olduktan sonra Bingöl'ün Yayladere ilçesinde yaşamaya başlayan Gökcan, müzik enstrümanı üretimine başladı. Evinde kurduğu atölyede kendi yaptığı özel aletlerle; mey, bağlama, zurna gibi enstrümanlara şekil veren Gökcan, tanıtım günlerinin düzenlendiği alanda açtığı stantta sanatını tanıtıyor.

Bingöl'e özgü kitaplarında tanıtıldığı tanıtım günlerinde Üsküdar Üniversitesi'nden Kocaeli'ye gelen öğretim üyesi Doç. Dr. Abdulhakim Beki de ‘Sosyal Sorumluluk' konulu konferans verdi. Kocaeli'nden ve çevre illerden vatandaşların ziyaret ettiği Bingöllüler Tanıtım Günleri'nin üçüncü gününe damga vuran isim ise besteci, söz yazarı ve müzisyen Servet Kocakaya oldu. Keke türküsüyle adını Türkiye'ye duyuran Bingöl doğumlu Kocakaya, tanıtım gününe gelen vatandaşları kimi zaman coştururken kimi zaman da hüzün yolculuğuna çıkardı.