Bingöl Tanıtım Günleri'nde Alişan Coşkusu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaeli Bingöllüler Derneği işbirliğiyle gerçekleştirdiği Bingöl Tanıtım Günlerinde ünlü sanatçı Alişan sahne aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Anadolu Kocaeli'nde projesi kapsamında düzenlenen Bingöl Tanıtım Günleri'nde, Bingöllü sanatçı Alişan hemşerileri ile bir araya geldi. Kültürel ve yöresel ürünlerin sergilendiği tanıtım günlerinde sahne alan Alişan, Bingöl tanıtım günlerine yoğun ilgi gösteren hemşerilerine teşekkür etti. Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen Alişan Konserine, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz da katılarak hemşerileriyle vakit geçirdi.

Büyükşehir Fuar Merkezi ana sahnede verilen konserde ünlü sanatçı Alişan Bingöl yöresine ait birbirinden güzel türküleri seslendirdi. Yöresel türkülerle coşan Bingöllü vatandaşlar, doyasıya eğlendi. Sanatçı Alişan tanıtım günlerine katkılarından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Bingöl Belediyesine teşekkür etti.