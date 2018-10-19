Bingöllü sanatçı Trump'a tepkisini şiirle anlattı

Yazdığı marş ile büyük ilgi gören Abdurrahman Delen, Trump'a karşı yazdığı yeni şiiri hakkında, "Halk ozanı olarak büyüklerimize saygımız sonsuz ama mizansen olarak ufaktan dokundum Trump'a" dedi.

Kocaeli'de düzenlenen "Bingöl Kocaeli'de" etkinliğinde vatandaşlarla bir araya gelen Abdurrahman Delen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine bestelediği marşını seslendirdi. Yazdığı "Türkiyem İçin" adlı marş ile büyük ilgi gören Abdurrahman Delen şimdi de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a tepki göstermek adına yazdığı eseri seslendirmeye hazırlanıyor.

"Kocaeli Bingöl'ü tanımış oldu"

Kocaeli'de gerçekleşen Bingöllüler etkinliğinin çok güzel sürdüğünü dile getiren Abdurrahman Delen, "Bugün Kocaeli'deyiz. Bir Bingöllü olarak Bingöl'ün tanıtımı için davet edildim. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz, gerçekten çok güzel bir alan. İnsanların akın akın geldiğini görüyoruz. Anadolu Kocaeli'de, Bingöl Kocaeli'de. Kocaeli'yi de tanımış olduk. Kocaeli Bingöl'ü tanımış oldu. Zaten bayağı bir Bingöllü de var Kocaeli'de. Buradayız etkinlikler 3 gün devam edecek" dedi.

"Çok mutluyum ülkeme böyle bir marş armağan ettim"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine yaptığı eserin büyük ilgi görmesinden onur duyduğunu değinen Delen, "Cumhurbaşkanımızın bir çağrısı vardı muhtarlar toplantısında, ‘Neden bir marş yazılmadı 15 Temmuz'la ilgili Afrin'le ilgili?' O söze ithafen bir marş yazdım. Bu marş o dönemde gündem oldu. Şu an tıklama rekorları kırıyor. Çok mutluyum ülkeme böyle bir marş armağan ettim. Bu da beni çok mutlu ediyor doğrusu. Neticede bu ülkede bu coğrafyada yaşıyorum. İyi ki de böyle bir ülkede yaşıyorum. Birlikten bahsediyoruz marşımızda. Barıştan ve kardeşlikten bahsediyoruz. Daha doğrusu insanlıktan bahsediyoruz" diye konuştu.

"Mizansen olarak ufaktan dokundum Trump'a"

Trump'a karşı sinirli olduğunu belirten Delen, "Çok kızgınım Trump'a. Yani ben bir şair olarak bu ülkenin bir evladı olarak kızgınım. Bakın bizim dostumuzun olmadığını görebiliyoruz zaten. Bunun kaçışı yok yani. 7 yaşındaki çocuk da biliyor, 70 yaşındaki abim, amcam da biliyor. Bizim dostumuzun olmadığını gördük. Müslümanların bir an önce birbirine sarılması kenetlenmesi lazım. Trump bize büyük bir darbe vurmaya çalıştı ama biz üstesinden geldik. Kimse kusura bakmasın. Bu konuda Cumhurbaşkanıma sonsuz teşekkür ediyorum. Evet, belki biraz sıkıntılar yaşıyoruz ticari olarak ama bunlar yoluna girecektir. Trump'la ilgili yaptığım şiir yakında bitecek, tabi basına da sunacağız. Ses getirdi çok güzel mizansen bir şey yaptım. Tabi bir halk ozanı olarak büyüklerimize saygımız sonsuz ama mizansen olarak ufaktan dokundum Trump'a" şeklinde konuştu.